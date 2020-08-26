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函館出身で東京都在住の俳人、川越歌澄さん（４９）がこのほど、自身２冊...
津軽海峡フェリーは、函館市港町３の同社函館ターミナル２階で、２１日か...
函館を中心に活動するジャズバンド「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４（ヨシムラ・フ...
函館在住のピアニスト伊藤亜希子さんが２３日、函館市亀田本町の国道５号...
はこだてギャラリー（落合良治社長）の「夏のお宝掘り出し市」が２１日か...
函館出身の大道芸人ギリヤーク尼ヶ崎さん（９０）が２１日、函館市若松町...
骨董（こっとう）品を扱うアンティーク佐賀井（函館市大町２、佐賀井豊孝...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２７日午後１時半から、函館朗読紀行...
函館市教委は１９日、市青少年芸術教育奨励事業「第３０回児童生徒音楽コ...
北斗市在住のフルート奏者水上知歩さん（３５）と、同市在住のピアニスト...
【七飯】大沼国定公園内の遊歩道で、沼から上がってきたカルガモの親子が...
【森】少年野球の太陽グループ杯争奪第２７回北海道選抜大会渡島支部大会...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
函館新聞社と日本将棋連盟函館中央支部は、毎年夏から秋にかけて渡島、桧...
「狭くて限りはあるが、小物でも写真でも絵でも、こぢんまりと展示したい...
気象庁のホームページ（ＨＰ）で２０日に発表された全国の１カ月予想では...
道教育大附属函館小学校（北村博幸校長）で２５日、函館バス（森健二社長...
【北斗】秋葉賢也首相補佐官（自民、衆院宮城２区）が２５日、北斗市の池...
新型コロナウイルスの感染が全国で拡大する中、冬の一大イベント「はこだ...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日、記者会見し、今年度第７弾となる...