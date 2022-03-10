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◇北斗市（１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市 （８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （９...
◇北斗市（９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸出...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市 （４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば おひなさま製作（であえーる新...
◇北斗市（２４日）▽人権悩みごと相談、行政相談（市総合文化センター／...
函館市教委は１０日、市立の２小学校で児童の新型コロナウイルス感染が確...
【上ノ国】第１回町議会定例会は１０日、本会議を再開。予算審査特別委員...
【松前】第１回町議会定例会は１０日、本会議を再開。３月３１日で任期満...
【木古内】町幸連の岩館フジさんが５日、百寿を迎えた。息子の岩館幸夫さ...
◇北斗市 （１１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時...
◇北斗市（１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
「第３２回ＭＯＡ美術館全国児童作品展」（岡田茂吉美術文化財団主催）の...