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◇北斗市 （２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば おひなさま製作（であえーる新...
◇北斗市（２４日）▽人権悩みごと相談、行政相談（市総合文化センター／...
◇北斗市 （２２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） ◇...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
旧丸井今井呉服店函館支店の建物を活用した函館市末広町の公共施設「函館...
渡島教育局は２月２８日、生徒の新型コロナウイルス感染により、函館西高...
函館少年刑務所は２月２８日、５０代男性職員と１０代男性受刑者の各１人...
道南いさりび鉄道は２月２８日、列車の運転業務を行う４０代男性社員１人...
【福島】町観光協会は２月１５日に開いた理事会で、５月９日に開催予定だ...
◇北斗市 （２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
【札幌、旭川、小樽】道などは２８日、道内で新たに１６０５人が新型コロ...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに５１人が新型コロナウイルスに...