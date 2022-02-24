この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば おひなさま製作（であえーる新...
◇北斗市（２４日）▽人権悩みごと相談、行政相談（市総合文化センター／...
◇北斗市 （２２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） ◇...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
◇木古内町 （１２日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
ＪＡＬ（日本航空）は２４日、丘珠空港の滑走路凍結のため、函館―丘珠間...
函館少年刑務所は２４日、２０代男性職員と２０代男性受刑者各１人が新型...
ＪＲ北海道は２４日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業が難航しているた...
函館市教委は２４日、市立の小、中、高校計７校で児童・生徒の新型コロナ...
函館税関は２４日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染し...
【木古内】町は、発達した低気圧による昨年１１月２日の豪雨災害での対応...
【知内】町内産のカキ、ニラのメニューを提供する「知内かき小屋」は１月...