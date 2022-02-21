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町村ガイド

町村ガイド・健康（１５～１７日）

[ 町村ガイド ]

　◇七飯町　（１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...

町村ガイド・健康（１５～１７日）

町村ガイド・一般（１５～１７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...

町村ガイド・一般（１５～１７日）

町村ガイド・健康（８日～１０日）

[ 町村ガイド ]

　◇鹿部町　（９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） 　...

町村ガイド・健康（８日～１０日）

町村ガイド・一般（８日～１０日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...

町村ガイド・一般（８日～１０日）

町村ガイド・一般（４日～７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（４日～７日）
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　函館市教委は２１日、市立の小・中・高校計８校で児童生徒の新型コロナウ...

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