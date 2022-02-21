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◇北斗市 （２２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） ◇...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
◇木古内町 （１２日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
ＪＲ北海道は２１日、低気圧による暴風雪の影響で、２２日も函館―札幌間...
発達中の低気圧により北海道付近が強い冬型の気圧配置となった影響で、２...
函館市教委は２１日、市立の小・中・高校計８校で児童生徒の新型コロナウ...
道南いさりび鉄道は２１日、線路除雪業務を行う６０代男性２人と駅輸送業...
【上ノ国】町内で地域活性化に取り組む「神の国ファンクラブ」（松原智史...
【福島】町は２１日、陸上養殖事業を進めているアワビに関し、今年度のア...
【福島】町は、２１日の町議会経済福祉常任委員会で、施設の老朽化のため...