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◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...
◇北斗市 （１４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯...
◇木古内町 （１２日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
スノーボードは１４日、ビッグエアの予選が行われ、女子は１７歳の村瀬心...
道南いさりび鉄道は１４日までに、６０代男性社員１人と４０代女性社員１...
函館市教委は１４日、市立の小・中１４校で児童・生徒の新型コロナウイル...
渡島教育局は１４日、生徒の新型コロナウイルス感染により函館中部高校全...
◇七飯町 （１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１...
◇北斗市（１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合...