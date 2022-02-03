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◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
ＪＡＬ（日本航空）は３日、函館と奥尻両空港の降雪のため、函館―奥尻間...
【知内】渡島西部広域事務組合は３日、知内消防署に勤務する男性職員２人...
函館市教委は３日、市立の小中学校計１０校で児童・生徒の新型コロナウイ...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
函館盲学校（野戸谷睦校長）で１月２７日、沖縄盲学校とのオンラインによ...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）で１月２４日、１、２年生を対象...
ストレスの感じ方や対処について活発な意見を交わす函館赤川小学校の６年...
【札幌、旭川、小樽】道などは３日、道内で新たに過去最多の３７８８人が...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに２１５人の新型コロナウイルス感...