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◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
函館の冬の味覚として知られる「ごっこ」。丸々とした可愛らしい姿が七福...
五稜郭タワー（中野恒社長）は１月３１日、新型コロナウイルス感染急拡大...
渡島教育局は１月３１日、生徒の新型コロナウイルス感染により、函館中部...
函館市教委は１月３１日、市立の小中学校計１３校で児童・生徒の新型コロ...
函館税関は１月３１日、監視部の職員（年代・性別非公表）１人が新型コロ...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （２日...
【松前】町議会第１回会臨時会が１月３１日開かれた。住民税非課税世帯に...