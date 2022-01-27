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◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
【北斗】市は２７日、本庁舎勤務の職員１人（年齢、性別非公表）が新型コ...
【七飯】第１回七飯町議会臨時会が２７日開かれた。住民税非課税世帯に対...
◇北斗市（２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２８日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
一糸乱れぬパフォーマンスとホールに響き渡る楽器演奏で保護者やＯＢらを...
函館臼尻中学校（小川俊哉校長、生徒３０人）で２１日、パラリンピックの...
８月開催予定の「はこだて国際科学祭」（サイエンス・サポート函館主催）...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、道内で新たに２８５６人が新型コロ...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに２１４人が新型コロナウイルス...
社長の多田重美さんが１９９１年に北斗市東浜で「北海道ハウスクリーニン...