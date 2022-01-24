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◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
◇北斗市（１２日）▽１０カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
函館地裁は２４日、同地裁・家裁の事務局部門に勤務する３０代の裁判所事...
道警は２４日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
道は２４日、函館以外の渡島管内で２６人、桧山管内１人の新型コロナウイ...
【七飯】町は、４月１日から町保健センターで勤務する保健師１人を募集し...
函館少年刑務所は２４日、同刑務所の２０代男性受刑者２人が新型コロナウ...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
【北斗】市教育委員会は１７日、３０日に開催を予定した市学習体験ひろば...