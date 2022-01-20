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◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
◇北斗市（１２日）▽１０カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
函館西高校と公立はこだて未来大の生徒や学生、教諭ら１８人がこのほど、...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１１人）で１８日、全校生...
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