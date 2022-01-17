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◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
◇北斗市（１２日）▽１０カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２４日...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
【上ノ国】江差町の「やれるきクラブ」（木村侑代表）はこのほど、町スポ...
【北斗】縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト（山田かおり代表）、道南いさりび...
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家庭用から業務用まで、昆布巻の全国トップクラスのシェアを誇る。前身は...
日本海側の大雪で、富山県と石川県の県境にある国道では１３～１４日、坂...