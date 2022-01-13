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◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
◇北斗市（１２日）▽１０カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２４日...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽せせらぎ温泉「ゆず湯」（同温泉／２６日まで）▽法...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
【乙部】町は１３日、町役場に勤務する職員１人に新型コロナウイルス感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは１３日、道内で新たに計３２８人が新型コロ...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
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【郡山】１３日午前５時半ごろ、東北新幹線郡山駅構内の上下線で、線路の...
函館市松風町の生花店「フラワーショップユウキ」を運営。かつては函館市...
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