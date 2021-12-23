この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （２４...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽せせらぎ温泉「ゆず湯」（同温泉／２６日まで）▽法...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町（１７日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（１５日）▽おはなし会（市立図書館分館／前１０時半）▽絵本貸...
◇七飯町（１６日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇森町（１０日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
◇北斗市（１３日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （２４...
函館大妻高校（池田延己校長）で１３、１４の両日、辻調理師専門学校（大...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１４日、「企業・学校訪問発表会」が開かれ...
函館商業高校（古室信行校長）で２０日、流通ビジネス科の生徒による課題...
大人の手を借りながら工事現場などで活躍する小型バックホウの操縦を体験...
【札幌、旭川】道などは２３日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...