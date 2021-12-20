この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町（１７日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（１５日）▽おはなし会（市立図書館分館／前１０時半）▽絵本貸...
◇七飯町（１６日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇森町（１０日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
◇北斗市（１３日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８日...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
内外情勢調査会函館支部の１２月懇談会が１４日、ホテル函館ロイヤルで開...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽せせらぎ温泉「ゆず湯」（同温泉／２６日まで）▽法...
【北斗】函館中央署などは１５日の年金支給日に合わせ、介護保険料の過払...
【上ノ国】町内産野菜と豚肉を使用するレトルト商品「神の国ポークカレー...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長、児童１００人）は１１日、地域人材が...
【北斗】石油設備管理、輸送などを手がける北斗興業（市七重浜６、高田宏...
【札幌、旭川】道などは２０日、道内で新たに１４人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...