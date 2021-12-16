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◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（１５日）▽おはなし会（市立図書館分館／前１０時半）▽絵本貸...
◇七飯町（１６日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇森町（１０日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
◇北斗市（１３日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８日...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇森町（３日）▽３カ月児・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
【札幌】鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、健康上の理由で新型コロ...
函館中央署は９日、北海道銀行函館支店（森山正徳支店長）と合同で、強盗...
アイスホッケー少年団の函館ライトニングは１４日、今季初めての練習を行...
【木古内】第４回町議会定例会が１６日開会し、一般質問に３氏が登壇した...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１６日に開かれ...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町（１７日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
【乙部】道南うみ街信用金庫乙部支店ロビーで、町内の風景などを撮影した...
【福島】松前署は８日、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、福島町内のロ...