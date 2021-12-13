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◇七飯町（１６日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇森町（１０日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
◇北斗市（１３日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８日...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇森町（３日）▽３カ月児・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
◇北斗市（３０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
【北斗】市ＰＴＡ連合会（佐藤敦宏会長）の研究大会兼市教育講演会が４日...
【江差、上ノ国】１３日午後３時４５分ごろ、江差町椴川町、上ノ国町内郷...
低気圧による海上荒天で、青函フェリーは１３日午前の函館―青森間の６便...
【森】町は、滞納となっていた土地改良事業や下水道の負担金など総額２億...
ＪＡＬ（日本航空）は１３日、函館空港の降雪のため、函館―丘珠間の２往...
◇北斗市（１５日）▽おはなし会（市立図書館分館／前１０時半）▽絵本貸...
◇七飯町（１６日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...