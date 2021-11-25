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◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば 感触遊び（であえーる新函館北...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
◇七飯町（１６日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇七飯町（１２日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（１２...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１０...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
【福島】今年度の入学者が１１人と、道教委の存続基準を満たした福島商業...
◇北斗市（２６日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば 感触遊び（であえーる新函館北...
【乙部】第５４回乙部町民文化祭（同実行委主催）が１２～１４日の３日間...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）は１８日、福島小学校（大山真由美校長...
清尚学院高校（須藤由司校長）製菓衛生師科３年の１８人が、１０月に開か...