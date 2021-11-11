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◇七飯町（１２日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（１２...
◇北斗市（９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （１０...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半）...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（４日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇森町 ...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２９日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
【北斗】道高校水産クラブ研究発表大会（道高校水産クラブ連盟主催）が１...
函館山花しるべな会代表の藤島斉さん（５１）のトーク会がこのほど、函館...
【北斗】明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）はこのほど、小学生...
自閉症や発達障害児の発達援助に取り組む「てらっこ塾」代表を務める大久...
◇七飯町（１２日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町（１２...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【厚沢部】町民が町長ら町幹部と直接対話する今年度の「まちづくり座談会...
【木古内】町と北海道観光振興機構は９日、道の駅みそぎの郷きこないで「...