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◇北斗市（４日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇森町 ...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２９日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（２０日）...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」（実行委主催）が１０月２８日、函...
今年度の「防犯標語コンクール」の表彰式がこのほど、函館市中央図書館（...
函館地方気象台によると、低気圧が北海道へ近づき大気の状態が非常に不安...
【厚沢部】大阪府立堺東高校の生徒がこのほど、町富栄の庄山農園などで農...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１日に開かれ、...
函館美容業協同組合（９０店、永井龍剛理事長）は１０月２５日、函館国際...
【江差】生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命保険函館支社長）は...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...