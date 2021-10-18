函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド・一般（８日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市　（９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...

町村ガイド・一般（８日～１１日）

町村ガイド・健康（８日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...

町村ガイド・健康（８日～１１日）

町村ガイド・一般（５日～７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...

町村ガイド・一般（５日～７日）

町村ガイド・健康（５日～７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） 　（６日...

町村ガイド・健康（５日～７日）

町村ガイド・一般（１日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...

町村ガイド・一般（１日～４日）
町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

森町が保健師１人募集

[ 政治・行政 ]

　【森】町は来年４月１日採用予定の保健師１人を募集している。締め切りは...

森町が保健師１人募集
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

きょうの人生指針／誕生月占い

最新ニュース

１０月１９日（火）のおくやみ

１０月１９日（火）のおくやみ

水面に映える紅葉楽しんで　「北斗紅葉回廊」２２日開幕

水面に映える紅葉楽しんで　「北斗紅葉回廊」２２日開幕

テーオーＨＤ、スポーツクラブ事業をオカモトに譲渡

テーオーＨＤ、スポーツクラブ事業をオカモトに譲渡

町村ガイド・健康（１９日～２１日）

町村ガイド・健康（１９日～２１日）

町村ガイド・一般（１９日～２１日）

町村ガイド・一般（１９日～２１日）

感染症流行時の対応確認　森町職員が避難所開設・運営訓練

感染症流行時の対応確認　森町職員が避難所開設・運営訓練

森町が保健師１人募集

森町が保健師１人募集

児童７人が多彩なステージ　湯ノ里小で学芸会

児童７人が多彩なステージ　湯ノ里小で学芸会

江差で生き物観察イベント　かもめ島の研究員目指す

江差で生き物観察イベント　かもめ島の研究員目指す

クマ目撃情報（厚沢部）

クマ目撃情報（厚沢部）

最新動画

ネオドライブ函館支店／自社オートローンを取り扱い

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『さかなめし』ヱビスパック

レストラン　オールドウェスタン／気楽に楽しめる街の洋食屋

旬采亭こいさん／全国のおいしい食材を伝える

フリーエイティーズカフェ／８０年代がテーマのカフェバー

動画一覧
周年特集バナー
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

10月18日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

10月18日のイベント情報

2021年10月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト