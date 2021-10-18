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◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...
◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...
【北斗】市観光協会は、八郎沼公園（市向野）の紅葉をライトアップする「...
テーオーホールディングス（函館市港町３、小笠原康正社長）は１５日の取...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）（２０日）...
【森】町はこのほど、町職員を対象に「新型コロナウイルス等感染症対策避...
【森】町は来年４月１日採用予定の保健師１人を募集している。締め切りは...
【知内】２０２３年３月末で閉校する湯ノ里小学校（佐藤強校長、児童７人...
【江差】町の観光名所、かもめ島で江差観光コンベンション協会が実施中の...