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◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...
◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...
◇森町（４日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇長...
◇北斗市 （２９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本...
【七飯】町は１４日、町内の医療機関で日本脳炎ワクチンを接種予定だった...
【知内】町は、湯ノ里町内会館で開設している町立湯ノ里診療所に関して、...
【森】日本冷凍食品協会（会長・大櫛顕也ニチレイ社長）と町は、昨年迎え...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会「第１回Ｗｅ ａｒｅ...
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０８人）で１２日、２年生が市内企業な...
「第２１回高校生ものづくりコンテスト北海道ブロック大会」（道工業高校...