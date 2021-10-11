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◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...
◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...
◇森町（４日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇長...
◇北斗市 （２９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
【七飯】七飯大沼国際観光コンベンション協会は１日から、道民限定で町内...
◇秋季里口工業杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
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