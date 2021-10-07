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◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...
◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...
◇森町（４日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇長...
◇北斗市 （２９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇森町 （２４日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽法律相談...
◇北斗市 （９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...
◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
【木古内】三印三浦水産（函館市、三浦隆司社長）、上磯郡漁協（西山武雄...
【七飯】峠下小学校（谷川裕子校長、児童２０人）は１日、「１日防災学校...
「第３０回道生活科・総合的な学習教育研究大会函館大会」（道生活科・総...
【札幌、旭川】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】田山産業運輸（田山克広社長）は１０日、今年で２５回目となる「...
心を込めて焼く洋菓子店の ケーキが丸ごとパフェに 「ＰＥＴＩ ＰＡＴ...