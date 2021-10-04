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◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...
◇森町（４日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇長...
◇北斗市 （２９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（市役所／前１０時） （２５日）...
◇森町 （２４日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽法律相談...
◇長万部町 （２２日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービス...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
函館市主催の「環境パネル展」が４日、市役所１階市民ホールで始まった。...
４日午前１１時２０分ごろ、函館港北副防波堤上空で、第一管区海上保安本...
【北斗】南渡島消防事務組合は４日、北斗消防署の２０代の男性消防士を停...
【厚沢部】町職員が政策を考える力を身に付け実行する能力を高める「町施...
【北斗】市観光協会は、市の観光ＰＲに活用する今年度下半期のフォトコン...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...
【札幌、旭川】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】市観光協会は、今年度前期の「北斗市フォトコンテスト」の上位入...