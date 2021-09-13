この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１０日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇北斗市 （７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （８日...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
◇北斗市 （９月２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
【松前】日本野鳥の会道南桧山は、２６日午前８時から開く「松前町白神岬...
【七飯】七飯町は日本酒、ビール、ワインと地元の酒に焦点を当てた新たな...
◇森町 （１４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時５０分） ◇長...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
【奥尻】１３日午後３時３５分ごろ、奥尻町湯浜で約１０戸が停電し、同３...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...