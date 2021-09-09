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◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇北斗市 （７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （８日...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
◇北斗市 （９月２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【鹿部】第３回町議会定例会が９日に開会し、会期を１４日までと決めた。...
【上ノ国】第３回町議会定例会は９日、本会議を再開。決算審査特別委員会...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１０日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
東大サイエンスコミュニケーションサークルＣＡＳＴ主催のサイエンスショ...
ＮＰＯ法人北海道の子育て・教育を支援する会（保坂武道理事長）はこのほ...
【福島】福島小学校（大山真由美校長、児童８１人）の３年生１５人は２日...
函館少年刑務所は９日、同刑務所の２０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
市立函館保健所は９日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...