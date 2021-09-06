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◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
◇北斗市 （９月２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２５日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半） （２...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
函館市教委は６日、函館中部小で児童１人、教職員１人の感染が明らかにな...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇北斗市 （７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （８日...
【森】町は電話交換手として働く、会計年度任用職員（パートタイム）１人...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
渡島教育局は６日、函館工業高校全日制課程で生徒への新型コロナウイルス...
函館市入舟町の金属リサイクル業「有限会社金子商事」のグループ会社とし...
一度食べたらクセになるガゴメコンブの粘りと 魚介の旨味が共演 国道２...
【上ノ国】上ノ国小と上ノ国中、上ノ国高校の児童生徒が合同で実施する「...