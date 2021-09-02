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◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
◇北斗市 （９月２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２５日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半） （２...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
函館市福祉有償運送運営協議会が８月２６日、函館市役所で開かれた。委員...
函館市教委は２日、函館中部小学校の児童・教職員の計２人が新型コロナウ...
【北斗】市内の造園業者５社で構成する「北斗市園友会」（下山晴夫会長）...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【七飯】８月２５日から４日間の日程で大沼国際セミナーハウスを会場に開...
第３５回道肢体不自由養護学校体育大会（道特別支援学校肢体不自由教育校...
校内見学や在学生との交流を通じて入学後のイメージを膨らませた函館厚生...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）は、 今年度の中・高生ボラン...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに２７人が新型コロナウイルスに感...