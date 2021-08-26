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◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２５日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半） （２...
◇北斗市（２１日）▽おはなしひろば（市渡会館／前１０時半） （２２...
◇北斗市（２０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８...
◇北斗市（１７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１６日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽消費生活相談（同...
◇木古内町（１４日）▽町国保病院土曜開院日（内科／前８時半） （１...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
ＪＡＬ（日本航空）は２６日、函館―丘珠間の１往復２便の乗員繰りがつか...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
第１９回高文連文芸専門部道南支部大会（道高文連道南支部文芸専門部主催...
南茅部高校（藤井浩之校長）の３年生９人が２４日、北大の臼尻水産実験所...
イングリッシュ・キャンプで練習した英語の歌を披露する児童（函館戸井学...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７５人）は、２２日に生徒１人が...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに...