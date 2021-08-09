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◇北斗市 （１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１...
◇北斗市 （７日）▽マイナンバーカード出張申請サポート（イオン上磯店...
◇森町 （６日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
◇七飯町（４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （５日）...
◇北斗市（３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（８月２日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇七飯町（２９日）▽５歳児健診（保健センター／正午） ◇長万部町 ...
◇北斗市（２８日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
函館地方気象台によると、台風９号から変わった低気圧が北海道に近づく影...
【鹿部】町は来年４月１日に採用予定の保健師１人を募集している。 対...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
◇北斗市 （１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は３日、鶉ダムでダム見学...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは９日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道は９日、台風９号から変わった温帯低気圧の影響で大雨が見込ま...
市立函館保健所は９日、市内居住の６人が新型コロナウイルスに感染したと...