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◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（７日）▽...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇七飯町（３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大川...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
【七飯】町内で活動する「水彩サークル」による２２回目の作品展が、町文...
【北斗】北斗市観光交流センター別館「ほっくる」の入居事業者でつくる「...
渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
【知内】しりうち観光推進機構（田中雄二代表理事）は、道への新型コロナ...
【七飯】犬と飼い主のための「わんわん運動会」が１１日、ＴＫドッグスク...
【北斗】函館水産高校の生徒１４人は１０日、北斗市七重浜で海岸清掃活動...