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◇北斗市（１３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（７日）▽...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇七飯町（３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大川...
◇北斗市（３０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇七飯町（３０日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇七飯町（２６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
【奥尻】町は、江差―奥尻間の定期航路を利用して来島する人の帰りのフェ...
【福島】町議会定例会７月会議が１２日開会した。福島町元気プロジェクト...
◇北斗市（１３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに１０歳未満の男児１人が新型コ...
【福島】町は、９月１日から勤務する「地域おこし協力隊」１人の募集を開...
【七飯】町内の小中学校の給食に７日、蓴菜（じゅんさい）沼で収穫された...