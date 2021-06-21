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◇北斗市（２３日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇森町 （１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１７日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総...
◇森町 （１１日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽歯科...
◇北斗市 （１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市 （８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （９...
◇北斗市 （４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【福島】町議会定例会６月会議が２１日開会し、一般質問に４氏が登壇した...
◇北斗市（２２日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２３日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
【福島】町日向の鳴海健児さん（８１）が町に寄贈した横断幕を引き立てる...
【乙部】江差署と町などはこのほど、町緑町の乙部駐在所前に整備した花壇...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
ＩＣＵと集中治療専門医 集中治療室（ＩＣＵ：Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ Ｃａ...
世界30カ国を旅して学んだ 自然素材を生かした家づくり 「Ｉｏｒｉ ...