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町村ガイド

町村ガイド・一般（８日～１０日）

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町村ガイド・一般（８日～１０日）

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[ 町村ガイド ]

　◇北斗市　（８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） 　（９...

町村ガイド・健康（８日～１０日）

町村ガイド・一般（４～７日）

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　◇北斗市　（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...

町村ガイド・一般（４～７日）

町村ガイド・健康（４～７日）

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　◇森町　（４日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） 　...

町村ガイド・健康（４～７日）

町村ガイド・一般（１日～３日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市　（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） 　（２日...

町村ガイド・一般（１日～３日）

町村ガイド・健康（１日～３日）

[ 町村ガイド ]

　◇七飯町　（２日）▽乳児健診（保健センター／正午） 　◇森町　（３日...

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