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◇七飯町 （１７日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （...
◇森町 （１１日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽歯科...
◇北斗市 （１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市 （８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （９...
◇北斗市 （４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町 （４日）▽３カ月・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
◇北斗市 （１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日...
◇七飯町 （２日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （３日...
◇北斗市 （２８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
函館市青函連絡船記念館摩周丸（若松町１２）は１５日、消防訓練実施のた...
ＪＡＬ（日本航空）は１４日、奥尻空港の視界不良のため、函館発奥尻行き...
■八雲で１頭 １４日午後０時５５分ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を熊...
◇七飯町 （１７日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総...
【江差】一×二×三業（いちにのさんぎょう）懇...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【森】岩見沢農業高校などは１０日から、道内一の生産量を誇る空知管内の...