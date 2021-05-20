この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市 （２１日）▽いちごちゃんひろば「いちごちゃんひろばで遊ぼう...
◇北斗市 （１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１...
◇北斗市 （１８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１...
◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１２...
◇北斗市（１１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （１０...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇長万部町（３０日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市 （２１日）▽いちごちゃんひろば「いちごちゃんひろばで遊ぼう...
◇森町 （２１日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
函館西高校（高橋敏史校長）で１３日、全校生徒を対象とした交通安全防犯...
７月からの函館野外劇本番に向けダンスの練習に汗を流す子どもたち...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）は１９日、市商業活性化センターエイド...
函館名物のイカ、北海道産のホッケ、脂乗りの良いニシンなど厳選した海産...
函館大谷短大（函館市鍛治１）で１５日、こども学科とコミュニティ総合学...