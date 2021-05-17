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◇北斗市 （１８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１...
◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１２...
◇北斗市（１１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （１０...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇長万部町（３０日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２８日）▽北斗桜回廊（５月９日まで）▽絵本貸出日（第二東光...
函館市の工藤寿樹市長は１７日の定例記者会見で、市内の新型コロナウイル...
北海道への緊急事態宣言発令を受け、函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は...
【七飯】町は１８日午前９時から、７５歳以上の高齢者を対象とした新型コ...
日本航空（ＪＡＬ）は１７日、方位を示す計器に異常が生じたため、函館―...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
【上ノ国】道内出身者で構成する３人組の音楽ユニット「Ｋａｙ Ｅａｐｋ...
【福島】町は１４日、福島を訪れる人に気持ちよくドライブしてもらおうと...