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◇森町（２３日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （２...
◇北斗市（２０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２０日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２１...
◇北斗市 （１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１６日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分...
◇七飯町（１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（１３日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１４日）▽絵...
◇七飯町（９日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （９日...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （７日...
函館市本町の複合商業施設「シエスタハコダテ」が開業４周年を迎えた２２...
【松前】松前署は１９日、江良駐在所（江良９１０）に運転免許の自主返納...
【北斗】市町会連合会（会長・大折伸明七重浜７丁目町会長、８６町会）の...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば 子どもの日の製作（であえーる...
◇森町（２３日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （２...
アウトドアイベントで木片を使ったキーホルダー作りに熱中する子どもたち...
函館短大の松田賢一名誉教授（６４）がこのほど、来年創立１１０周年を迎...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...