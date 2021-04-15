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◇森町（１６日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇七飯町（１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（１３日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１４日）▽絵...
◇七飯町（９日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （９日...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （７日...
◇北斗市（６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （７日）...
◇北斗市（２日）いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集会...
◇森町（５日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇...
◇北斗市（３１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園／後１時半）（４月１日...
◇第４回ＮＰＯ法人エンジョイライフ杯（１１日、森町緑の丘友愛パークゴ...
【七飯】町は、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた町内事業者...
【北斗】市三ツ石・当別地区（石別地区）の活性化に取り組む石別地区観光...
◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１６日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
身近な現象を数式で表す現象数理学を専門とする公立はこだて未来大複雑系...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は９日、「第１６回春の...
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【札幌、旭川】道と札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...