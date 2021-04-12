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◇北斗市（１３日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１４日）▽絵...
◇七飯町（９日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （９日...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （７日...
◇北斗市（６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （７日）...
◇北斗市（２日）いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集会...
◇森町（５日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇...
◇北斗市（３１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園／後１時半）（４月１日...
◇長万部町（３１日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービスセ...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（１３日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１４日）▽絵...
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１９７４年に創業し、父子２代に渡り味を引き継ぐ本格中華料理店を経営。...
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