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◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
◇北斗市（２３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇長万部町（１９日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（１６日）▽北斗市収蔵作品展「鵜川五郎展」～野の花シリーズ～...
◇北斗市（１７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇森町（１２日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
五稜郭タワーは２５日、感染防止対策を講じたうえで、来月１日から営業を...
【福島】町福祉センター図書室は４月１日から、インターネットで蔵書の検...
【江差】町と米国バレーボール協会は２４日、ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇長...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
【埼玉】第２２回全国高校選抜ラグビーフットボール大会（日本ラグビーフ...