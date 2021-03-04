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◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽女性のための農地相談会（総合分庁舎／前９時）▽法律...
◇鹿部町（３日）▽健康相談（いこいの湯／後１時半） （４日）▽町民...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２５日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
【江差】町は４日の町議会全員協議会で、町新地町の旧江光ビル跡地整備に...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は４日、本会議で付託さ...
プロの世界ではばたけ！１級の等級認定試験で見事合格した函館短大付設調...
昨年１２月に開催され、函館市内の８つの高等教育機関の学生が日々の研究...
【松前】今年度、スポーツ、文化の大会で優秀な成績や、文化振興に尽力す...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は４日、函館市内居住の１人（年代、性別、職業非公表）が...
【江差】一✕二✕三業（いちにのさんぎょう）懇話会（事務局・町産業振興...