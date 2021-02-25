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◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２５日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
◇北斗市（１６日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇森町 （１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
【松前】２５日午後２時４５分ごろ、松前町内で約４５０戸が停電し、約３...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
【江差】北海道江差観光みらい機構は２０日、同町津花町の藤谷漁業部から...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば ひな祭り製作（であえーる新函...
函館市や市内の８つの高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシ...
函館西署は、地域での防犯活動を呼び掛けようとリレーメッセージ動画を作...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...