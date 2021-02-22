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◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
◇北斗市（１６日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇森町 （１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
津軽海峡フェリーは２２日、「大函丸」の法定検査のため函館―大間の３便...
【鹿部】改選後初となる第１回町議会臨時会が２２日、開かれた。正副議長...
【福島】福島町議会定例会２月会議が２２日開会した。地域経済緊急支援事...
◇北斗市（２４日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２５日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】中川内科...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...
【木古内】木古内小学校（石岡一智校長、児童１１０人）の６年生が在校生...