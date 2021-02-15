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◇北斗市（１６日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇森町 （１２日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇...
◇北斗市 （１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （３日...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば 節分製作（であえーる新函館北...
◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７...
◇北斗市（１６日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【札幌、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染確...
市立函館保健所は１５日、函館市内居住の４０代男性１人（職業非公表）が...
１５日午後０時１５分ごろから、函館市栄町、東雲町、住吉町、豊川町、東...
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