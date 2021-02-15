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町村ガイド

町村ガイド・一般（９日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市　（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...

町村ガイド・一般（９日～１１日）

町村ガイド・健康（９日～１１日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...

町村ガイド・健康（９日～１１日）

町村ガイド・健康（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...

町村ガイド・健康（５日～８日）

町村ガイド・一般（５日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（５日～８日）

町村ガイド・一般（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） 　（４日）...

町村ガイド・一般（２日～４日）

町村ガイド・健康（２日～４日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） 　（３日...

町村ガイド・健康（２日～４日）
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企業探訪／冨茂登　　※動画あり

[ 企業探訪 ]

　函館市宝来町で料亭「冨茂登」を営む。１９６１年、芸者として活躍してい...

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企業探訪／冨茂登　　※動画あり

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