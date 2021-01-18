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◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇七飯町（１６日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
◇七飯町（１３日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１４日...
◇北斗市 （９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） ◇七...
◇森町（８日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（１月５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （...
◇北斗市 （２５日）▽いちごちゃんひろば クリスマス製作（であえーる...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
函館地方気象台によると、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら北海道...
１８～１９日の低気圧の接近と降雪に伴い、鉄道やフェリーなどの運休、欠...
２６日の「文化財防火デー」を前に、箱館奉行所（丸山千明館長）で１８日...
函館市や函館国際観光コンベンション協会などで構成する、はこだて冬フェ...
【北斗】北斗上磯中学校（海野厚二校長）は、１７日に生徒が新型コロナウ...
【江差】桧山振興局は３０、３１の両日、午前１０時半から午後３時まで、...
【上ノ国】町観光協会は、町内沿岸域で釣れた魚の大きさを競う「極寒の上...
【乙部】町議会議員の漁業、阿部一氏が１６日午前１１時３２分、心筋梗塞...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...