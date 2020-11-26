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◇北斗市（２７日）▽いちごちゃんひろば「体を動かして遊ぼう！」（であ...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽第３回北斗...
◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
◇北斗市（２０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８日...
◇北斗市（１８日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分）（１９...
◇北斗市（１３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１３日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１０日）▽２０２０年度三橋美智也遺品・記念品展（市総合文化...
【福島】町議会定例会１１月会議が２６日開会した。漁業生産基盤安定化支...
◇北斗市（３０日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２７日）▽いちごちゃんひろば「体を動かして遊ぼう！」（であ...
函館市は１０月から、画像共有アプリ「インスタグラム」の短編動画機能「...
函館高等支援学校（石川町、立田俊治校長）は２５日、同町の洋菓子店「函...
【札幌】道は２６日、道検査分で新たに７４人の新型コロナウイルス感染者...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
【長万部】２６日午前１０時５０分ごろ、ＪＲ函館線長万部駅構内の下り線...
【上ノ国】町と東京大学先端科学技術研究センター（神崎亮平所長）は２５...
東洋医学からみた「なぜ病気になるのか」 古代から伝わる東洋医学は「大...