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◇北斗市（１０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （１１...
◇北斗市（６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇七飯町（６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大沼...
◇北斗市（５日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時半）...
◇北斗市（５日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時）...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば ハロウィン製作（であえーる新...
◇木古内町（１１月２日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇知内...
◇北斗市（２８日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２８日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇七飯町（２３日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
◇北斗市（１０日）▽２０２０年度三橋美智也遺品・記念品展（市総合文化...
◇北斗市（１０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （１１...
【福島】福島中学校（岩田学校長、生徒５７人）で５日、第５０回福島中等...
【札幌】道は９日、道検査分で渡島管内の２人を含む４１人が新たに新型コ...
【せたな】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健...
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【厚沢部】あっさぶ文化遺産調査プロジェクト（石井淳平代表）は１０日、...
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